وكانت السلطات قد أفادت في وقت سابق بأن المبنى السكني تعرض للقصف ضمن الهجمات الإيرانية التي طالت البحرين.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة البحرينية صباح الاثنين إصابة 32 شخصا، بينهم عدد من الأطفال، في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف جزيرة سترة جنوب المنامة.

كما ذكرت السلطات أن الهجمات الإيرانية استهدفت أيضا محطة لتحلية المياه.

وفي وقت سابق من فجر الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن هجوما إيرانيا استهدف منطقة سكنية في المنامة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وجاء في بيان للوزارة: "في حصيلة أولية، وفاة شخص وإصابة آخرين جراء عدوان إيراني سافر استهدف مبنى سكنيا بالعاصمة المنامة".