وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تضامن المملكة مع الإمارات والكويت في هذا المصاب، مشددة على وضع جميع إمكاناتها لمساندتهما في كل ما تتخذانه من إجراءات، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهما الوطني داخل الدولة، يوم الاثنين.

كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية استشهاد اثنين من من منتسبي إدارة أمن الحدود البرية، فجر الأحد خلال أدائهما واجبهما الوطني ضمن المهام الأمنية المناطة بهما.