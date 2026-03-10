وقالت الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن "ميليشيات حزب الله اللبناني أطلقت القذائف باتجاه نقاط للجيش السوري قرب البلدة".

وأضافت أنها "رصدت وصول تعزيزات لميليشيات حزب الله إلى الحدود السورية-اللبنانية"، مشيرة إلى أن الجيش يقوم حالياً بمراقبة الوضع وتقييمه.

وأوضحت الهيئة أنه يجري التواصل مع الجيش اللبناني ودراسة الخيارات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت هيئة العمليات على أن الجيش العربي السوري لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف الأراضي السورية.