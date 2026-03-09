وجاء في بيان للوزارة: "في حصيلة أولية، وفاة شخص وإصابة آخرين جراء عدوان إيراني سافر استهدف مبنى سكنيا بالعاصمة المنامة".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لموجات متتابعة من الهجمات الإيرانية، مؤكدة أنه منذ بدء الاعتداءات تم اعتراض وتدمير 95 صاروخاً و164 طائرة مسيّة.

كما أوضحت القيادة العامة، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.