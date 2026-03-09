وأعرب حمدوك عن أمله في أن يسهم القرار في إنهاء الحرب وتجفيف منابع التطرف، ويفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية في السودان.

وفي بيان، قال تحالف "صمود" إن قوى الثورة المؤمنة بالديمقراطية ترحب بهذا القرار الذي وصفه بأنه تأخر كثيراً، بعد أن دفع السودانيون ثمنا باهظا من أرواحهم وممتلكاتهم نتيجة أفعال هذه الجماعة.

وأضاف البيان أن الجماعة "لا تعرف غير الفتن والأزمات والخراب والحروب"، محذرا من أن عدم حظرها في السودان ومحاسبة أفرادها قد يؤدي إلى استمرار الحروب وتفكك الدولة السودانية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الإثنين، تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص.

كما أوضحت الوزارة في بيان أنها تعتزم تصنيف إخوان السودان منظمة إرهابية أجنبية اعتباراً من 16 مارس الجاري.

وقال البيان إن جماعة الإخوان السودانية "تستخدم عنفاً غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان وتعزيز أيديولوجيتها الإسلامية العنيفة".

وأضاف أن مقاتلي الجماعة، الذين يتلقى بعضهم تدريبا ودعما من الحرس الثوري الإيراني، نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين.

وأشار البيان إلى أن كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة الإخوان السودانية كانت قد صنفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب في السودان.

كما اتهمت الخارجية الأميركية إيران، بوصفها "الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم"، بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة عبر الحرس الثوري.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه.