ونقلت مراسلة شبكة سي بي إس نيوز عن ترامب قوله: "أعتقد أن الحرب قد انتهت تقريبًا. ليس لديهم أسطول بحري، ولا اتصالات، ولا سلاح جو". وأضاف أن الولايات المتحدة متقدمة "بفارق كبير" عن المدة الزمنية التي قدّرها في البداية والتي تتراوح بين 4 و5 أسابيع.

وفيما يتعلق بالمرشد الإيراني المعين حديثا مجتبى خامنئي، قال ترامب إنه فكر في شخص ما ليحل محل المرشد، لكنه لم يُدلِ بتفاصيل إضافية حول هذا الأمر.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن الحديث عن احتمال استيلاء الولايات المتحدة على النفط الإيراني "سابق لأوانه"، لكنه لم يستبعد هذا الخيار في ظل استمرار الحرب التي تقول واشنطن إن هدفها منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتقليص قدرتها على تهديد الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

وخلال اتصال هاتفي مع شبكة إن بي سي نيوز يوم الاثنين، قال ترامب إنه لا يرغب في مناقشة ما إذا كان يريد أن تستولي الولايات المتحدة على النفط الإيراني، مضيفاً: "بالتأكيد تحدث الناس عن ذلك".

وأشار الرئيس الأميركي إلى تجربة الولايات المتحدة في فنزويلا، قائلاً: "انظر إلى فنزويلا... الناس فكروا في ذلك، لكن من المبكر الحديث عن الأمر الآن".

وكان ترامب قد قال في خطاب حالة الاتحاد الشهر الماضي إن الولايات المتحدة حصلت بالفعل على أكثر من 80 مليون برميل من النفط من فنزويلا.