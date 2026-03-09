وأوضح ترامب في اتصال مع شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الاثنين، أنه لا يرغب في مناقشة ما إذا كان يريد أن تستولي الولايات المتحدة على النفط الإيراني، مضيفا: "بالتأكيد تحدث الناس عن ذلك".

وأشار إلى تجربة الولايات المتحدة في فنزويلا، حيث شنت واشنطن عملية في يناير أسفرت عن القبض على زعيم البلاد نيكولاس مادورو، قبل أن تتخذ الإدارة الأميركية خطوات لتأمين واستغلال احتياطات النفط الفنزويلية.

وكان ترامب قد قال في خطاب حالة الاتحاد الشهر الماضي إن الولايات المتحدة حصلت بالفعل على أكثر من 80 مليون برميل من النفط من فنزويلا.

وقال ترامب: "انظر إلى فنزويلا... الناس فكروا في ذلك، لكن من المبكر الحديث عن الأمر الآن".

تأثير محتمل على العلاقات مع الصين

وقد يؤدي سيطرة الولايات المتحدة على جزء من النفط الإيراني إلى توتر العلاقات مع الصين، إذ تذهب نحو 80 بالمئة من صادرات النفط الخام الإيراني إلى بكين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر منافس جيوسياسي لواشنطن.

وقفزت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تصاعد الحرب الأميركية–الإسرائيلية مع إيران.

وتعد إيران تاسع أكبر منتج للنفط في العالم، وتمثل نحو 5 بالمئة من الإنتاج العالمي.

اختيار مجتبي مرشدا لإيران

وخلال المكالمة، تطرق ترامب إلى اختيار إيران مرشدا أعلى جديدا بعد مقتل علي خامنئي في ضربة جوية مع بداية الحرب.

وقد اختار رجال الدين الشيعة مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل البالغ من العمر 56 عاما، لخلافة والده.

وقال ترامب: "أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا" في اختيار الابن، مضيفا: "لا أعرف إن كان ذلك سيستمر.. أعتقد أنهم أخطأوا".