دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي إيراني.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد "أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة الاستهداف الغادر للجمهورية التركية الصديقة بصاروخ باليستي إيراني للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث نجحت الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في اعتراضه وتدميره بعد دخوله الأجواء التركية، معتبرةً أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها".
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، "أن استمرار استهداف الدول الشقيقة والصديقة أمر مدان بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكّل تصعيداً مرفوضا ويزيد من حدة التوتر في المنطقة".