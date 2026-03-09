واطلع ملك البحرين خلال زياته على عدد من الطائرات المقاتلة التابعة لقوة دفاع البحرين والتي تعد من الأفضل على مستوى العالم.

وقد أعرب العاهل البحريني عن تقديره "للجهود القيمة والمثمرة التي يبذلها رجال سلاح الجو الملكي البحريني الشجعان، وما يتسمون به من جاهزية قتالية ومهارة رفيعة، متكاتفين صفا واحدا، ضمن العمل المشترك مع أشقائهم من الدفاع الجوي ومن مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين البواسل لأداء رسالتهم الوطنية السامية دفاعا عن الوطن ومسيرته الحضارية المباركة، وأمن مواطنيه الكرام، بروح العزيمة الرفيعة التي عهدناها منهم دائمًا. فهم خير من يعتمد عليهم دائما".

وأكد أن "مملكة البحرين ستظل، بعون الله، ثابتة على نهجها الراسخ القائم على الحكمة والاعتدال وتعزيز السلام والتعاون، ماضية بثقة في أداء رسالتها الوطنية والإنسانية، وحريصة على تعزيز علاقاتها الأخوية مع محيطها العربي والإقليمي والدولي بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".

وأشد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بما يتحلى به رجال قوة دفاع البحرين في مختلف مواقع عملهم المشرفة من كفاءة عالية وروح الانضباط والمسؤولية، وستظل قوة دفاع البحرين درعا حصينا للوطن وسندا راسخا في الحفاظ على أمنه واستقراره ومسيرته التنموية.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أعرب العاهل البحريني عن "خالص شكره وتقديره لسلاح الجو الملكي والدفاع الجوي على قيامهم بواجبهم على أكمل وجه، حفاظا على أراضي ومياه وأجواء مملكة البحرين". مؤكدا أن "مملكة البحرين – ولله الحمد – اليوم أكثر اتحادا وأكثر قوة، وتقف صفا واحدا حول راية الوطن العزيز".