بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الاثنين، خلال اتصال هاتفي تلقاه من فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد جدد ميرتس خلال الاتصال "إدانة ألمانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً موقف بلده المتضامن مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها سلامة أراضيها ومواطنيها..مشيراً في هذا السياق إلى استدعاء وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني لتأكيد إدانتها الاعتداءات غير المبررة على دول المنطقة".
من جانبه، شكر الشيخ محمد بن زايد، فريدريش ميرتس لموقف ألمانيا الداعم وتضامنها مع دولة الإمارات خلال هذه الظروف.
ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط بما يحفظ أمنها واستقرارها ويجنبها مزيداً من الأزمات.