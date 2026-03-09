بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الاثنين، خلال اتصال هاتفي تلقاه من فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.