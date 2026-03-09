وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإماراتية، في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية إنه "يود نعي شهداء الواجب الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم بعد سقوط طائرة عمودية نتيجة عطل فني أثناء أدائهم لواجبهم الوطني للدولة، بالتزامن مع الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الدولة في هذه الفترة".

وأضاف الحميدي: "على الصعيد اخر المستجدات تواصل الدفاعات الجوية الإماراتية عملها بكفاءة عالية وفعالية تامة مع الاعتداءات التي استهدفت أجواء الدولة".

وأوضح أن "المنظومات نجحت اليوم في رصد العديد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وهذا يوصلنا إلى الأرقام الإجمالية التي تم التصدي لها وتدميرها منذ بادية الاعتداءات الإيرانية على الدولة".

وتابع: "على سبيل المثال تم رصد 253 صاروخا باليستيا وتدمير 233 منها، بالإضافة إلى رصد 1440 طائرة مسيرة تم تدمير 1359 منها".

وأضاف أن "هذه الأحداث خلفت بعض حالات الوفاة وهي 4 حالات بالإضافة إلى 117 إصابة تترواح ما بين بسيطة ومتوسطة من جنسيات مختلفة".

وأكد الحميدي أنه "في هذا السياق أود طمئنة جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أن الإمارات بخير وأن القوات المسلحة لم ولن تتوانى عن حفاظ على أمن وسلامة الجميع حيث أن أنظمة الدفاع الجوي متطورة جدا وتعتمد على خوارزميات معينة".

وأشار الحميدي إلى أن: "منظومات الإمارات الدفاعية متطورة، وتختار نقاط الاعتراضات لهذه الصواريخ بطريقة مثالية بحيث تتحاشى المناطق المأهولة وبالتالي نقلل نسبة الأضرار على الأرض لأن سلامتهم (المواطنين والمقيمين) تعتبر أولوية قصوى لنا".