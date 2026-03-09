وتهدد الحرب إتمام تنفيذ مبادرة ترامب الرئيسية للسلام في الشرق الأوسط، التي قدمها على أنها هدف رئيسي في سياسته الخارجية، وجاء ذلك بعد أقل من شهر على حصوله على تعهدات بمليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة خاصة من دول الخليج التي تواجه الهجمات الإيرانية، وفق وكالة "رويترز".

وركزت خطة ترامب على إلقاء حركة حماس سلاحها مقابل منح قادتها العفو لتمهيد الطريق لإعادة إعمار القطاع وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي.

وكان الوسطاء في البيت الأبيض يجرون اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن نزعي السلاح، غير أن المفاوضات توقفت عندما هاجمت واشنطن وتل أبيب إيران في 28 فبراير، وفقا لثلاثة مصادر.

ووصف مصدر لديه معرفة مباشرة بعمل "مجلس السلام"، التوقف بأنه تأخير قصير وبسيط ناتج عن اضطرابات جوية، مما منع الوسطاء والممثلين من التنقل في المنطقة لإطراء المحادثات التي كانت وغالبا ما تعقد في القاهرة.

وأضاف المصدر أنه على المدى الطويل، يعتقد مجلس السلام أن الحرب قد تسرع حل قضية نزع السلاح عبر تقليص النفوذ الإيراني، الذي دعم حماس ماليا لفترة طويلة.

وقال مصدر آخر، وهو مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة، إن حماس كانت تتوقع أن تعقد محادثات مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا في اليوم الذي اندلعت فيه الحرب، لكن الاجتماع ألغي ولم يتم تحديد موعد جديد.

وأكد مسؤول في حماس أن المحادثات بشأن خطة ترامب لغزة قد جمدت حاليا، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول في إدارة ترامب إن "الوضع في المنطقة أثر على بعض الرحلات، لكن النقاشات والتقدم ما زالا مستمرين. وتواصل الإدارة ومجلس السلام العمل بجد لتحقيق الاستقرار والازدهار لغزة".

وخفف الجيش الإسرائيلي من وتيرة ضرباته في غزة منذ بداية الحرب، لكنه لم يوقف الهجمات، مبررا ذلك بتهديدات حماس، في حين تنفذ الطائرات الإسرائيلية حملات قصف في إيران ولبنان.

ومن جهتها، واصلت حماس تعزيز سيطرتها في المناطق التي تخضع لها في غزة منذ بدء الحرب. وتقول مصادر قريبة من الحركة إن مقاتليها نصبوا، في الأيام الأخيرة، كمائن لعدة عناصر من ميليشيات مدعومة من إسرائيل في شمال وجنوب غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.