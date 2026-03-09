وشدد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، على أن الاعتداءات الإيرانية تعد تعديا سافرا على أمن وسيادة واستقرار دول المنطقة.

وقال أمير الكويت: "إن دولة الكويت تؤكد حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ردا على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء وشكله".

واعتبر أن "الاعتداءات التي طالت الدول الشقيقة هي اعتداءات على أمن منطقتنا بأسرها وتهديد مباشر لاستقرارها وسلامها وأن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأي مساس بسيادة أي دولة عضو فيه هو مساس بأمننا الجماعي".

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، "تضامن دولة الكويت الكامل مع أشقائها ودعمها كل ما يتخذ من إجراءات لحماية سيادة دولنا وأمن شعوبنا واستقرارها".

وأضاف أمير الكويت: "إننا إذ نؤكد أن وطننا خط أحمر وسيادته مصونة بإرادة شعبه وبسالة رجاله ونسائه ولن نسمح لأي دولة كانت بالمساس بأمنه أو استقراره فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة هذا العدوان الآثم واتخاذ المواقف الحاسمة التي تكفل احترام القوانين والمواثيق الدولية".

وشدد على أن "دولة الكويت بفضل الله ثم وعيكم وتلاحمكم قادرة على تجاوز كل التحديات وقد مررنا عبر تاريخنا بمحطات صعبة وخرجنا منها أشد صلابة وقوة وأكثر تلاحمًا وتماسكا وأعمق إيمانا بأن هذا الوطن يستحق منا الكثير".