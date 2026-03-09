ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترامب قوله، ردا على سؤال بشأن خطواته المقبلة بعد انتخاب خامنئي الابن: "لن أقول لكم. أنا لست مسرورا".

وأوضح ترامب أنه ليس سعيدا باختيار مجلس خبراء القيادة مجتبى خامنئي خلفا لوالده، لكنه لم يكرر تهديداته السابقة بقتل أي خليفة يتولى السلطة من دون موافقة الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وصف مجتبى بأنه شخصية ضعيفة، محذرا من أن الزعيم الإيراني الجديد لن يبقى طويلا إذا لم يحظ بموافقته.

ومن جهة أخرى استبعد ترامب إرسال قوات أميركية إلى إيران لحماية الموارد النووية في منشأة أصفهان.

وقال في مقابلة هاتفية من ناديه للغولف في ولاية فلوريدا: "لم نتخذ أي قرار بشأن ذلك. نحن بعيدون جدا عن هذا الأمر"، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن مناقشات حول نشر قوات أميركية في منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض قرب أصفهان.

كان موقع "أكسيوس" أميركي قد كشف، الأحد، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان سيناريوهات عسكرية معقدة قد تتضمن نشر "قوات خاصة" داخل إيران، بهدف تأمين مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي تمتلكه طهران، ومنع استخدامه في تصنيع سلاح نووي.