وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، تصنيف جماعة الإخوان في السودان ‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية ⁠مصنفة ⁠بشكل ‌خاص. كما تعتزم الوزارة، وفق بيان لها، تصنيف إخوان السودان "منظمة ⁠إرهابية أجنبية" اعتبارا من ‌16 ​مارس الجاري.

وقالت الخارجية إن"جماعة الإخوان السودانية تستخدم عنفا غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان، وتعزيز أيديولوجيتها الإسلامية العنيفة".

وقال التحالف في بيان: "لقد أشعلت هذه الجماعة الإرهابية ونظامها البائد الحرب ضد قوات الدعم السريع التي انحازت لخيارات الثورة المجيدة، وهو ما دفع مختلف القوى الثورية إلى التوحد تحت مظلة تحالف السودان التأسيسي، من أجل وضع حد نهائي لهذه الجماعة الإرهابية ومشروعها الذي ألحق أضراراً جسيمة بالدولة والمجتمع السوداني".

واعتبر التحالف، أن القرار يمثل "انتصارا معنويا وسياسيا" للمتضررين من حكم النظام السابق الذي استمر لثلاثة عقود منذ انقلاب عام 1989.

وربط البيان بين القرار الأميركي وتطلعات السودانيين في "الحرية والسلام والعدالة"، مشيرا إلى أن النظام السابق سعى لإجهاض مكتسبات الثورة عبر أجهزته القمعية.

وأكد التحالف في البيان على الالتزام بعهد "الشهداء" حتى تحقيق "سودان الحرية والعدالة"، مشددا على أن هذه الخطوة الدولية هي "بداية طريق الخلاص" للشعب السوداني.

ماذا جاء في قرار الخارجية الأميركية:



- نفذ مقاتلوها، الذين يتلقى العديد منهم تدريبا ودعما آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة الإخوان السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان".

- بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال الحرس الثوري".

- تتعهد الولايات المتحدة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه.