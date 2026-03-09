وخلال لقاء افتراضي مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، دعا عون المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة جديدة تتضمن هدنة شاملة ومسارا سياسيا موازيا، قائلا إن الخطة تقضي بأنه "بشكل متزامن يبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية دولية، للتوصل إلى تنفيذ تفاصيل كل ما سبق".

وأوضح أن هذه المفاوضات تأتي ضمن مبادرة أوسع تقوم على وقف كامل للأعمال القتالية، حيث دعا إلى "إرساء هدنة كاملة مع وقف كل الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية على لبنان"، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني.

وأضاف أن الخطة تنص على أن "تقوم القوى المسلحة اللبنانية فورا بالسيطرة على مناطق التوتر الأخير، ومصادرة كل سلاح منها، ونزع سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته"، وفق المعلومات المتوافرة.

وأشار عون إلى أن لبنان سبق أن طرح مسارا تدريجيا لخفض التصعيد يقوم على "نزع ذرائع الطرفين خطوة خطوة"، بحيث "تقوم حكومة إسرائيل بالانسحاب من نقطة واحدة على الأقل من أرضنا المحتلة، ونقوم بالمقابل بالسيطرة عليها بالكامل، ثم تتولى الجهات الدولية الراعية التأكد من دقة ما أنجزناه، لننتقل بعدها إلى نقطة تالية".

وأشار إلى أن الهدف من هذا المسار هو "عقد اتفاق مع حكومة إسرائيل على وقف نهائي للأعمال العدائية، وعلى ترتيبات دائمة للأمن والاستقرار على حدودنا، وذلك كخطوة على طريق سلام كامل وفق القرارات الدولية والأممية"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة "لم يتم التجاوب معها لسوء الحظ".

وفي سياق متصل، اتهم عون الجهات التي أطلقت صواريخ من لبنان بالسعي إلى جر البلاد إلى الفوضى، قائلا: "من أطلق تلك الصواريخ أراد أن يشتري سقوط دولة لبنان تحت العدوان والفوضى، ولو بثمن تدمير عشرات قرانا وسقوط عشرات الآلاف من أهلنا، من أجل حسابات النظام الإيراني".

كما أكد تضامن لبنان مع الدول العربية التي استهدفتها الهجمات الإيرانية، قائلا إن بلاده تقف إلى جانب السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق والأردن، إضافة إلى عدد من الدول الصديقة.