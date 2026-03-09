وذكر التحذير، الذي اطلعت عليه شبكة إي بي سي نيوز، أن تحليلاً أولياً للإشارات رصد رسالة يُرجح أن مصدرها إيران، جرى تمريرها عبر عدة دول بعد وقت قصير من مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وكان خامنئي قد قُتل في هجوم أميركي–إسرائيلي في 28 فبراير.

رسالة مشفرة إلى جهات سرية

وأشار التحذير إلى أن الرسالة التي تم اعتراضها كانت مشفرة ويبدو أنها موجهة إلى "مستلمين سريين" يمتلكون مفتاح التشفير. ويُستخدم هذا النوع من الرسائل عادة لنقل التعليمات إلى عملاء سريين أو خلايا نائمة دون الاعتماد على الإنترنت أو شبكات الهاتف المحمول.

وأضاف التحذير أنه من المحتمل أن تكون هذه الرسائل مقصودة لتفعيل أو إعطاء تعليمات لخلايا نائمة جرى تجهيزها مسبقاً للعمل خارج الدولة التي أرسلت الرسالة.

مخاوف أمنية

وأوضح التحذير أنه لا يمكن حالياً تحديد المحتوى الدقيق للرسائل، لكن ظهور محطة بث جديدة تحمل خصائص إعادة بث دولية يستدعي رفع مستوى اليقظة الأمنية.

ورغم أن التحذير شدد على أنه لا يوجد تهديد عملياتي مرتبط بموقع محدد حتى الآن، فإنه دعا أجهزة إنفاذ القانون إلى زيادة مراقبة الأنشطة المشبوهة في نطاق الترددات اللاسلكية.

مخاوف من عمليات انتقامية

وإذا ثبتت صحة ما ورد في التحذير، فإن ذلك سيعزز المخاوف التي عبّر عنها مسؤولون أمنيون بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، من أن طهران قد تستخدم خلايا نائمة منتشرة في الغرب لتنفيذ عمليات انتقامية.