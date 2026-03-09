وتقع القنصلية قرب قاعدة إنجرليك الجوية التابعة لحلف الناتو، والتي استُهدفت عدة مرات خلال الأسبوع الماضي بصواريخ باليستية أطلقتها إيران، كما حثت الأميركيين على مغادرة جنوب شرق تركيا فورا.

كانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق، الإثنين، التصدي لصاروخ بالستي أطلق من إيران داخل المجال الجوي التركي، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

كانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت في وقت سابق، الاثنين، أنه "تم تحييد ذخيرة بالستية أطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي، بواسطة قدرات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المنتشرة في شرق البحر المتوسط".

وأوضحت الوزارة أن بعض حطام الذخيرة سقط على أرض خالية في غازي عنتاب جنوبي تركيا، بينما لم تسجل أي وفيات أو إصابات.

وختمت الوزارة بيانها قائلة إن تركيا "تولي أهمية كبيرة لعلاقات حسن الجوار والاستقرار الإقليمي"، لكنها حذرت "مرة أخرى من أن جميع التدابير اللازمة ستتخذ بشكل حاسم ومن دون تردد ضد أي تهديد موجه إلى أراضي بلادنا ومجالها الجوي".

وأعاد البيان التأكيد على أن "من مصلحة الجميع الإصغاء إلى تحذيرات تركيا في هذا الشأن".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت تركيا نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية، في ظل الحرب الدائرة بالشرق الأوسط.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية: "في إطار النهج المرحلي لتعزيز أمن جمهورية شمال قبرص التركية في ضوء التطورات الأخيرة في منطقتنا، تم نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز (إف 16) وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية اعتبارا من اليوم (الإثنين)".

وأضاف البيان: "سيستمر اتخاذ تدابير إضافية بناء على التطورات اللاحقة، إذا كان ذلك ضروريا".