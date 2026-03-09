جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية العراقية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، الأحد، سفير دولة الكويت لدى العراق محمد حسن الزمان.

ونقل السفير الكويتي مشاغل بلاده إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل إيران، كما "قدم معلومات حول استهدافات مصدرها الأراضي العراقية، مطالبا الحكومة العراقية بالتدخل لوضع حد لها، بما يحفظ العلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين"، بحسب ما ذكرت الخارجية العراقية.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة أن الحكومة العراقية تبذل جهودا كبيرة واستثنائية لتجنيب العراق تداعيات الحرب، والعمل على حفظ أمن البلاد واستقرارها في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها العراق كسائر دول المنطقة.

كما شدد بحر العلوم على أن العراق يرفض منطق الحرب بشكل عام، ولا سيما استخدام أراضيه منطلقا لاستهداف دول الجوار، مؤكدا أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، بتوجيه من القيادة السياسية والقائد العام للقوات المسلحة، لملاحقة مرتكبي أي أفعال تضر بمصالح البلاد وعلاقاتها مع الدول المجاورة.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب على الأوضاع الإقليمية.

كما ناقش خطورة الوضع الحالي في ظل استمرار الحرب التي تشهدها المنطقة، وما تخلفه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أن العراق والكويت يتأثران بشكل مباشر بتداعيات الصراع الدائر في المنطقة، مؤكدين أهمية التعاون المشترك للحفاظ على أمن المنطقة والعمل على احتواء الأزمة.