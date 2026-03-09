ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مكتب الادعاء العام القول: "تم توجيه ‌تحذير إلى الإيرانيين ‌المقيمين في ⁠الخارج الذين يتعاطفون أو يدعمون أو يتعاونون بأي شكل مع العدو الأميركي-الصهيوني" في إشارة لإسرائيل.

وأضاف: "سيتعرضون لمصادرة ⁠جميع ممتلكاتهم ‌وعقوبات قانونية أخرى وفقا للقانون".

ونشرت قنوات حديثة ⁠الإنشاء على تطبيق تيليغرام تفاصيل عن شخصيات ⁠إيرانية بارزة تعيش في الخارج نشرت تعليقات تنتقد الحكم ⁠في إيران وتؤيد الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير.

وتشير بيانات الحكومة الإيرانية إلى أن ما يصل إلى خمسة ملايين إيراني يعيشون في الخارج، غالبيتهم في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا، ‌بينما تقدر وسائل إعلام إيرانية عددهم بنحو عشرة ملايين.