الحرب في المنطقة

وقال السيسي، في كلمة له في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم: "إن منطقتنا تشهد ظرفا دقيقا مصيريا. فالحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة؛ لذا فإن مصر، وهي تدين العدوان على أشقائها من الدول العربية، تدعو إلى إعطاء الفرصة لوقف الحرب والبحث عن الحلول السلمية. فلا تسويات دون حوار، ولا حلول دون تفاوض، ولا سلام دون تفاهم يضمن الأمن ويصون المقدرات ويحمي الشعوب من ويلات الحروب".

فلسطين

وأضاف السيسي أن "القضية الفلسطينية، التي تمثل جوهر النزاع في الشرق الأوسط، وموقف مصر فيها واضح لا لبس فيه: لا سلام بلا عدل، ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وأكد: "نرفض رفضا قاطعا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فهذا خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه أبدا".

وأشار الرئيس المصري إلى أن الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "شكل محطة فارقة في تاريخ هذا الصراع"، مؤكدا رفض بلاده القاطع "لأي محاولات للالتفاف على هذا الاتفاق أو تعطيله".

كما شدد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

حوض النيل والقرن الإفريقي

وفي ما يتعلق بحوض النيل والقرن الإفريقي، قال السيسي: "نحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي، فهذه مغامرات بالغة الخطورة ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها، ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها".

وأضاف: "مصر، التي تنادي دائما بالتعاون والتكامل مع الدول الشقيقة في حوض النيل، لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية تهدد حاضرها ومستقبلها".