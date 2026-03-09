كما تم رصد 18 طائرة مسيّرة، تم اعتراض 17 منها، وسقطت واحدة داخل أراضي الدولة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، إنه "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 253 صاروخا بالستيا، وتدمير 233 منها، بينما سقط 18 منها في البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة".

كما رصد 1440 طائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض 1359 منها، بينما وقعت 81 مسيّرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضا رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات 4 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و117 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإرتيرية واللبنانية والأفغانية والبحرينية والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية والعمانية والأردنية والفلسطينية، وجزر القمر.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".