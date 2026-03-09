وجاء في بيان للجيش "بدأ سلاح الجو للتو شن موجة غارات واسعة النطاق ضد بنى تحتية تابعة لنظام الارهاب الإيراني في طهران وأصفهان وجنوب ايران بشكل متزامن".

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، الانتهاء من شن موجة جديدة من الغارات التي استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في عدد من المناطق الإيرانية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النبأ، نقلا عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي أضاف أن القوات الجوية هاجمت في إطار هذه الضربات، منشأة لتصنيع محركات الصواريخ ومواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، كانت مخصصة للإطلاق باتجاه إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تم استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لقوات الأمن الداخلي وقوات الباسيج شبه العسكرية، بما يشمل المقر الإقليمي لقيادة الباسيج، ومقر قيادة قوات الأمن الداخلي في أصفهان، وقاعدة أخرى يستخدمها الحرس الثوري وقوات الباسيج، ومقر قيادة شرطة الحرس الثوري.