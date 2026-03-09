وأوضحت المديرية أن الهجمات المنسوبة إلى إيران تهدف إلى "تدمير المعلومات والأنظمة، من أجل تعطيل نشاط المؤسسات والتأثير على سير عمل الاقتصاد في الداخل الإسرائيلي".

وأكدت أنها تلقت منذ بداية الحرب على إيران عددا متزايدا من البلاغات من منظمات تعمل في قطاعات مختلفة، مؤكدة أن فرقها تعمل على احتواء الهجمات ومنع انتشار الحوادث، وفق ما نقلته صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

وقال رئيس المديرية يوسي كرادي، إن هذه الموجة الجديدة من الهجمات السيبرانية الإيرانية تؤكد أن جميع أنواع المؤسسات، الكبيرة والصغيرة، قد تكون عرضة للاستهداف.

لكن كرادي أكد أن أيا من المؤسسات الأساسية أو الحيوية الضرورية لعمل الاقتصاد في إسرائيل لم تتعرض بعد لأي أضرار.

وبحسب المديرية الإسرائيلية، تمكن القراصنة الإيرانيون من اختراق شبكات المؤسسات باستخدام بيانات دخول حقيقية لمستخدمين كانت قد سرقت سابقا أو جرى اختبارها خلال هجمات سابقة، أو عبر استغلال أحد المكونات المستخدمة للوصول عن بعد إلى أنظمة المؤسسات.

وبعد اختراقهم للشبكات، حذف القراصنة أنظمة وبيانات، وفقا لما ذكرته المديرية، التي نصحت جميع المؤسسات باتباع بروتوكولات الحماية المعتمدة.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي هجوما منسقا على إيران، استهدف البنى العسكرية الحيوية داخل البلاد بآلاف الضربات، مما أسفر عن مقتل المرشد علي خامنئي وعدد كبير من المسؤولين، وردت إيران بقصف مدن إسرائيلية وعدد من دول الجوار.