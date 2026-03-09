وذكر الكرملين أن بوتين هنأ مجتبى خامنئي على اختياره زعيما جديدا لإيران.

وعبر بوتين عن "ثقته بأن خامنئي سيواصل مسيرة والده بشرف، وسيوحد الشعب الإيراني في مواجهة المحن الشديدة".

وأضاف أن روسيا ستواصل الوقوف إلى جانب طهران، مؤكدا "دعمنا الراسخ لطهران وتضامننا مع أصدقائنا الإيرانيين".

في السياق ذاته، أعلنت الصين معارضتها أي استهداف للمرشد الجديد، بعد تهديدات إسرائيلية سابقة بقتل أي خليفة لوالده علي خامنئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون خلال مؤتمر صحفي الإثنين: "تعارض الصين أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تحت أي ذريعة كانت، ويجب احترام سيادة إيران وأمنها ووحدة أراضيها".

وأشار المتحدث الصيني إلى أن تعيين مجتبى خامنئي مسألة داخلية إيرانية، وقال: "اطلعنا على المعلومات المتعلقة بهذا الأمر. هذا قرار اتخذه الجانب الإيراني وفقا لدستوره".

وكان مجلس خبراء القيادة في إيران قد أعلن، الأحد، انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا لإيران، خلفا لوالده الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير الماضي.

وأعلن المجلس المؤلف من 88 عضوا، في بيان: "تم في الجلسة الاستثنائية اليوم، وبناء على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي المرشد الثالث لإيران".

وكانت إسرائيل قد حذرت من أن أي خلف لعلي خامنئي، الذي قتل في اليوم الأول من هجومها المشترك مع الولايات المتحدة على طهران، سيكون هدفا لها، حتى قبل اختيار مجتبى خامنئي.

كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن المرشد الأعلى الجديد "لن يبقى طويلا ما لم يكن يحظى بموافقتي".