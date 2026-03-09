وقال الجيش في بيان إنه "بدأ مهاجمة بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في الضاحية في بيروت".

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، شملت الغارات مناطق الشياح وصفير وسانت تيريز.

وفي وقت سابق من صباح الإثنين، أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء جديدا لسكان ضاحية بيروت الجنوبية، تمهيدا لشن هجمات جديدة في المنطقة التي تعد معقلا لحزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في الساعات القريبة سيعمل الجيش الإسرائيلي بقوة ضد البنى التحتية الإرهابية التابعة لجمعية القرض الحسن، التي تشكل عنصرا مركزيا في تمويل نشاط حزب الله الإرهابي، وتضر بالاقتصاد اللبناني خدمة لمصالح إيرانية"، وفق بيان.

وطالب الجيش "سكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم، وفق مسارات الإخلاء التي نشرناها"، محذرا من أن "البقاء في المنطقة يعرض حياتكم للخطر".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح الإثنين غارة جديدة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، كما شن هجوما استهدف بلدة جويا جنوبي لبنان.

ويشن الطيران الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الجاري سلسلة غارات كثيفة، تستهدفت ضاحية بيروت الجنوبية وعددا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرقي لبنان، وجبل لبنان وشماله.

ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة، بعد استهداف حزب الله إسرائيل منتصف ليل الثاني من مارس، في خضم الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.