وقالت "سنتكوم" في منشور على حسابها بمنصة "إكس": "توفي جندي من الحرس الوطني الأميركي في الكويت يوم 6 مارس إثر حادثة صحية طارئة. ويجري التحقيق حاليا في سبب الوفاة".

وبهذا يرتفع عدد القتلى الأميركيين منذ بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، إلى 8 قتلى.

وكان الجيش الأميركي أعلن الأحد وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم إيراني مطلع مارس.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن "جنديا أميركيا توفي الليلة الماضية متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال الهجمات الأولى التي شنها النظام الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط".

والسبت أشرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مراسم قصيرة بمدرج قاعدة دوفر الجوية، لإعادة جثامين الجنود الأميركيين الستة الذين قتلوا أولا في الحرب على إيران.

وكان العناصر الستة الذين قتلوا في أعقاب شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران، جنود احتياط تم نشرهم في الكويت، تابعين لقيادة الدعم 103 التي تتخذ من دي موين بولاية أيوا مقرا لها.