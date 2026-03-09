وقال المركز، وفق وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن الجهات المختصة تباشر إجراءات إطفاء الحريق.

وكانت وكالة أنباء "رويترز"، أفادت نقلا عن شاهد، ⁠برؤية دخان كثيف يتصاعد من ناحية مصفاة بابكو ‌النفطية في البحرين، صباح الإثنين.

وقال ‌الشاهد إن الدخان أحاط بالمصفاة بعد ‌أن ‌أعلنت ⁠الحكومة في وقت سابق عن ⁠وقوع ‌إصابات وأضرار ⁠في منطقة سترة، ⁠نتيجة هجوم ​إيراني ⁠بطائرات مسيّرة.

وتعد بابكو المصفاة النفطية الرئيسية في البحرين، ومنشأة حيوية لقطاع الطاقة في البلاد.

ولاحقا، أعلنت "بابكو" حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة، نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الغاشم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة "بابكو" للتكرير التابعة للمجموعة.

وفي وقت مبكر من صباح الإثنين، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن "هجوم إيراني آثم بطائرات مسيّرة، طال منطقة سترة فجرا، أسفر عن إصابة 32 مدنيا يتم التعامل معهم وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، حيث إن بينهم 4 حالات بالغة، منها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي"، وفق "بنا".

وذكرت الوزارة أن "جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، حيث تضمنت الإصابات تعرض فتاة في السابعة عشرة من عمرها لإصابات بالغة في الرأس والعين، وتعرض طفلان في السابعة والثامنة من عمرهما لإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، بينما كان أصغر المصابين رضيعا يبلغ من العمر شهرين".

ولفتت وزارة الصحة إلى أن "الحالات المصابة تحت الملاحظة والمتابعة من قبل الفرق الطبية المختصة"، و"أن المنظومة الصحية على أهبة الاستعداد، حيث تم رفع مستوى جاهزيتها في مختلف الأقسام الحيوية منذ بدء العدوان الآثم على مملكة البحرين".