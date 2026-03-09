أعلنت وزارة الدفاع السعودية، صباح الإثنين، اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي، قوله إنه "تم اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".
وكالات - أبوظبي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، صباح الإثنين، اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي، قوله إنه "تم اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي، قوله إنه "تم اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".