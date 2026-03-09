وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، مشيرة إلى أن الإصابات تضمنت تعرض فتاة في السابعة عشرة من عمرها لإصابات بالغة في الرأس والعين، إضافة إلى طفلين يبلغان السابعة والثامنة من العمر أصيبا بإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، فيما كان أصغر المصابين رضيعاً يبلغ من العمر شهرين، وفق وكالة أبناء البحرين.

ولفتت وزارة الصحة البحرينية إلى أن الحالات المصابة تخضع حاليا للملاحظة والمتابعة من قبل الفرق الطبية المختصة، مؤكدة أن المنظومة الصحية في حالة جاهزية كاملة، بعد رفع مستوى الاستعداد في مختلف الأقسام الحيوية منذ بدء الهجوم علىمملكة البحرين.