وقالت الوزارة إن "عددا من المواطنين تعرضوا لإصابات جراء العدوان الإيراني السافر، من بينها إصابة بليغة، وذلك إثر هجوم بطائرات مسيرة إيرانية استهدف منطقة سترة".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لموجات متتابعة من الهجمات الإيرانية، مؤكدة أنه منذ بدء الهجمات تم اعتراض وتدمير 95 صاروخاً و164 طائرة مسيّرة كانت تستهدف أراضي المملكة.

وأكدت القيادة العامة أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.