وجدد الرئيس المصري خلال الاتصال إدانة مصر لهذه الاعتداءات، ودعمها الكامل لدولة الإمارات في مواجهتها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة سكانها، مؤكدا رفضه أي اعتداء على سيادة الدول العربية أو تهديد أمنها واستقرارها.

وحذر الجانبان خلال الاتصال من خطورة التصعيد العسكري على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين ضرورة تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية تفادياً لمزيد من التدهور في الأمن الإقليمي والدولي.