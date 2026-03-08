واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة على جاهزية القوات المسلحة وقدراتها في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

رافق رئيس دولة الإمارات خلال الزيارة كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزارء، وزير الدفاع، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، وحمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجّه، السبت، رسالة طمأنة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "دولة الإمارات بخير.. أشكر المؤسسة العسكرية على دورها وواجبها المميز أثناء هذه الحرب، كما أشكر باقي المؤسسات الأمنية".

وأضاف: "الإماراتيون قاموا بواجبهم بشكل يفرح ويشرف وهذا الظن فيهم، أما المقيمون فهم ضيوفنا وأهلنا مواقفهم تشرف، يعذروننا إذا ظهر قصور منا، لكن نحن في فترة حرب.. أعدهم أننا سنؤدي الواجب لأن هذا فرض علينا لحمايتهم وحماية أهلنا وبلدنا".

وتابع: "الإمارات جميلة وقدوة، لكن أقول لكم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمها مرّ.. سنقوم بواجبنا تجاه بلدنا وأهلنا ومقيمينا.. وأعد الجميع أننا سنخرج بشكل أقوى".