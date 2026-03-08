وجددت رئيسة وزراء إيطاليا إدانة بلادها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وسيادتها، وسلامة أراضيها، ومواطنيها.

كما أعربت ميلوني عن شكرها وتقديرها لرئيس دولة الإمارات للاهتمام الذي توليه الدولة للرعايا الإيطاليين المقيمين فيها خلال هذه الظروف الصعبة.

من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد عن شكره لميلوني لموقف إيطاليا الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.

وأكد الجانبان أن استمرار التصعيد العسكري يقوض الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط ويزيد من حدة التوترات الإقليمية والأزمات في المنطقة.