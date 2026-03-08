وشدّد المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق الأحد، أنه تم اعتراض وتدمير 6 مسيّرات شرق الرياض.

وفي وقت سابق من فجر الأحد، صرّح المتحدث باسم زارة الدفاع، بأنه تم اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي السعودي.