وعلقت وزارة الدفاع الإماراتية على الفيديو بالقول: "لا تهاون بأمن الوطن وسيادته... والقوات المسلحة الإماراتية جاهزة لردع أي تهديد".

ورصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، الأحد، 17 صاروخا باليستيا حيث تم تدمير 16 منها، فيما سقط 1 في البحر.

وأضافت: "كما تم رصد 117 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 113 طائرة مسيرة، بينما سقطت 4 طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.

وأوضحت: "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 238 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 221 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة. كما تم رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان الأحد، أنها "في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر".