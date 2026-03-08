وجدد رئيس الوزراء، خلال الاتصال، تأكيده تضامن بريطانيا مع دولة الإمارات وإدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضيها وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا لسيادة هذه الدول وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.

كما أعرب ستارمر عن شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات للاهتمام الذي تبديه الدولة بالرعايا البريطانيين المقيمين فيها وضمان سلامتهم خلال هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره لرئيس الوزراء لموقف بريطانيا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد والعمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الاقليميين.





