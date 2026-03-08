وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس": "الإمارات في حالة دفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإيراني الذي استهدف أراضيها وسكانها وبنيتها المدنية".

وأضاف: "أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية وواضحة، ولن تعتمد على تسريبات صحافية أو روايات مجهولة المصدر والمقصد".

وختم بالقول: "هدفنا وقف هذا العدوان المستمر على الإمارات ودول الخليج العربي، لا الانجرار إلى التصعيد".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أكدت، في بيان الأحد، أنها "في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر".