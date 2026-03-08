جاء ذلك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي عُقد عبر الاتصال المرئي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأشار وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إلى ما تخلفه هذه الحرب غير القانونية من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية تهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

ودعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لإيجاد حل سلمي للأسباب الجذرية لهذا الصراع، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها ويلات الحروب.