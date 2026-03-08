ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 394 قتيلا وأكثر من ألف مصاب، حسبما أفاد وزير الصحة اللبناني، الأحد، بعد نحو أسبوع من بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.