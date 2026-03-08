وقال حمدوك في بيان نشره عبر منصة " إكس" الأحد، إن ما حدث يمثل " خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية وحرمة أراضي الدول العربية"، مشدداً على أنه "لا يوجد ما يبرر هذا الاعتداء على دول عُرفت دائماً بصوت الاعتدال والدعوة إلى السلام".

وأضاف أن دول الخليج ظلت "سنداً للشعب السوداني"، مشيراً إلى أنها تستضيف ملايين السودانيين وتشاركهم "لقمة العيش بكرم وأخوة صادقة".

وأكد حمدوك تضامنه مع الدول الخليجية "وهي تدافع عن مواطنيها والمقيمين على أراضيها وتذود عن سيادتها وفق ما يكفله القانون الدولي".

كما حذر من خطورة ما وصفه بـ "مشاريع قوى الظلام والتطرف" التي قد تدفع المنطقة إلى "مغامرات لا تُحمد عقباها"، مشدداً على أن استقرار المنطقة وأمن شعوبها "مسؤولية أخلاقية وسياسية لا تحتمل التأجيل".