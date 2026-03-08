ولفت إلى أنه تمت السيطرة أيضا على حريق اندلع في مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد تعرض الموقعين لهجوم ضمن الهجمات المعادية التي استهدفت البلاد.

وأوضح محمد بدر أن فرق الإطفاء باشرت فور تلقي البلاغ بالتعامل مع الحريقين، حيث تمت مكافحة النيران ومحاصرتها والسيطرة عليها وبيّن أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط، دون وقوع خسائر في الأرواح مشيداً بسرعة استجابة وجاهزية فرق الإطفاء في التعامل مع الحادثين.