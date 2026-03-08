وذكرت الوزارة أن الضربات استهدفت بلدات حبوش، جبال البطم، القصير، كفررمان، دبين وعيترون، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في المباني السكنية.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في النبطية بوقوع أضرار كبيرة في السرايا الحكومية في بلدة تبنين نتيجة الغارات.

كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الشعيتية في قضاء صور فجر الأحد، وأسفرت عن سقوط ضحايا، فيما طالت ضربات أخرى بلدتي رشاف وصربين.

وفي بلدة جبال البطم، أدت غارة استهدفت مقهى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وفي بلدة تفاحتا في قضاء صيدا، أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 5 أشخاص في حصيلة أولية، فيما قُتل 4 أشخاص في غارة أخرى استهدفت منزلًا في بلدة قانا.

وبالتوازي، نفّذ الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل، دون صدور حصيلة نهائية للخسائر حتى الآن.