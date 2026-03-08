ونعت وزارة الداخلية، الأحد: "شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية واللذين استشهدا فجر الأحد أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية".

وسيطرت قوة الإطفاء العام على حريق خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي، مضيفة أن الفرق الأخرى تواصل عملية مكافحة حريق المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم القوة العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مكافحة حريق مطار الكويت لم تسفر عن أي إصابات تذكر.