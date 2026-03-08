وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن فرع لبنان لفيلق القدس، يشكّل قناة اتصال بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وأضاف البيان أن قادة فيلق القدس المستهدفين في الروشة "كانوا يخططون لهجمات ضد إسرائيل من لبنان".

وقالت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية على "إكس": "هاجم جيش الدفاع قبل وقت قصير، في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت"، متّهمة إياهم بأنهم "عملوا على دفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية".

وأوضحت واوية أنه قبل تنفيذ الغارة "تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية".

وشددت على أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بترسّخ عناصر إرهابية إيرانية في الأراضي اللبنانية، وسيواصل استهداف وتصفية قادة نظام الإرهاب الإيراني بشكل دقيق أينما عملوا".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بسقوط 4 قتلى و10 جرحى في غارة إسرائيلية على شقة بفندق في منطقة الروشة ببيروت.

وتداول رواد مواقع التواصل ومنصات إخبارية لبنانية مقاطع فيديو قالوا إنها للغارة التي استهدفت فندق رمادا في العاصمة اللبنانية.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مسؤول قوله إن عناصر حزب الله "فرضوا طوقا أمنيا على الفندق المستهدف في الروشة".