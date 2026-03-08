وأشار نتنياهو إلى أن العمليات العسكرية، التي جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تمت بعلم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول حجم الخطر الذي تمثله إيران ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على المجتمع الدولي بأسره، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال نتنياهو: "كان هناك خطر من أن تهاجم إيران أهدافا أميركية في المنطقة وإسرائيل أولا، ولهذا السبب قررنا التحرك أولا".

وأضاف: "لقد حولنا إسرائيل إلى قوة إقليمية. إن كل هذا يتطلب شجاعة ومبادرة وخوض المخاطر"، مشيرا إلى أن هذا كان أحد أهداف حكومته منذ شنت حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح: "كما تعهدت بعد يومين من السابع من أكتوبر، إننا نغير وجه الشرق الأوسط. لكن ليس وجه الشرق الأوسط فقط، بل نتغير نحن أيضا. إن أخذنا زمام المبادرة وأعمالنا المفاجئة غيرت ميزان القوى بيننا وبين عدونا بشكل جذري".

وتحدث نتنياهو أيضا عن عدة أهداف حققها الجيش الإسرائيلي أثناء اليوم الأول من الحرب، وهي قتل المرشد الإيراني علي خامنئي وتدمير المئات من الصواريخ الباليستية وقاذفات الصواريخ، والهيمنة الشاملة تقريبا على الجو في طهران.

وحذر الحكومة اللبنانية قائلا إن "مسؤوليتنا هي تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله. إذا لم تفعلوا هذا، ستكون هناك عواقب وخيمة على لبنان. تحكموا في مصيركم بأنفسكم".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال نتنياهو: "لدينا خطة منظمة تحتوي على كثير من المفاجآت لتعزيز استقرار النظام (الإيراني) والتمكين من تغييره. لدنيا كثير من الأهداف الإضافية".

وشدد نتنياهو في ختام كلمته قائلا: "سنواصل التحرك بكل قوتنا حتى نصل إلى أهدافنا".