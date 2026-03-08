وتداول رواد مواقع التواصل ومنصات إخبارية لبنانية مقاطع فيديو قالوا إنها للغارة التي استهدفت فندق رمادا في العاصمة اللبنانية.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مسؤول قوله إن عناصر حزب الله "فرضوا طوقا امنيا على الفندق المستهدف في الروشة".

وقتل ثمانية أشخاص على الأقل السبت في جنوب لبنان، وفق حصيلة رسمية، جرّاء سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت مناطق عدة.

وأحصت وزارة الصحة مقتل ستة أشخاص جرّاء غارة اسرائيلية على بلدة خربة سلم، بينما أسفرت ضربة ثانية عن مقتل شخصين على الأقل في بلدة كفررمان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت أكثر من عشرين بلدة وقرية في جنوب لبنان.

واستهدفت غارة اسرائيلية ليل السبت ضاحية بيروت الجنوبية، بعد ساعات من إنذار من تبقى من سكانها بإخلائها، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شنّه غارات على المنطقة تستهدف "بنى تحتية" لحزب الله.

وأوردت الوكالة الوطنية أن الطيران الإسرائيلي "شنّ غارة عنيفة على حارة حريك"، بعدما كانت الغارات على المنطقة قد توقفت منذ الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إنه "بدأ للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله الإرهابي".