وقال الجيش الكويتي في بيان على حسابه في "إكس": "تعاملت القوات المسلحة الكويتية فجر اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 مع موجة من الطائرات المسيّرة المعادية اخترقت أجواء البلاد".

وأضاف البيان: "تعرضت خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيّرة، في استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية".

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد قالت في وقت سابق من فجر الأحد: "تصدّت القوات المسلحة الكويتية منذ فجر السبت الموافق 7 مارس 2026 لموجةٍ من الطائرات المسيّرة المعادية اخترقت أجواء البلاد".

وأوضحت أن الدفاعات الجوية الكويتية "تعاملت مع عدد (7) طائرات مسيّرة في شمال وجنوب البلاد، وقد خلّفت هذه الهجمات الغاشمة أضرارا مادية فقط نتيجة سقوط شظايا".

وأشارت إلى أن "أصوات الانفجارات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة".

وأسقط الحرس الوطني الكويتي، السبت، طائرة مسيّرة في أحد مواقع المسؤولية التي يقدم فيها الإسناد إلى وزارة الدفاع الكويتية.

وأوضح الحرس الوطني الكويتي، في بيان صحفي، أن العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.