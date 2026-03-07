وقالت الداخلية البحرينية في منشور على حسابها في "إكس": "العدوان الإيراني يستهدف إحدى المنشآت بالقرب من ميناء سلمان والدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق".

وكانت الداخلية البحرينية قد أكدت في منشور سابق: "إصابة شخص وإحداث تلفيات وأضرار بعدد من المحلات التجارية جراء سقوط شظايا صاروخ بالشارع العام بالعاصمة المنامة والدفاع المدني يقوم بتأمين وإخلاء المواقع المتضررة".

وكشفت البحرين، الأحد، تعداد الصواريخ والطائرات المسيرّة الإيرانية التي استهدفت المملكة، منذ بدء طهران شنّ هجمات عليها.

وذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي "مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 92 صاروخ و151 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين".

وأكدت القيادة أنها "تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة".

وأضافت أن "استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين".

وأهابت القيادة بالمواطنين والمقيمين "بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات".