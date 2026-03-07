وجاء ذلك بعد ‌أن ‌قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ‌علي لاريجاني في ‌منشور ⁠على إكس "وردت إليّ تقارير تفيد ⁠بأن ‌عددا من الجنود الأمريكيين ⁠وقعوا في الأسر".

وقال ⁠المتحدث باسم القيادة ⁠الوسطى الأميركية تيم هوكينز: ""يبذل النظام الإيراني قصارى جهده لنشر الأكاذيب والتضليل. وهذا مثال آخر واضح ‌على ذلك".

ونشرت "سنتكوم"، السبت، صورا حديثة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" من بحر العرب، في خطوة قالت إنها تأتي ردا على مزاعم إيرانية تحدثت عن إغراق الحاملة.

وقالت القيادة في بيان إن وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني زعمت على مدى خمسة أيام متتالية أن القوات الإيرانية أغرقت الحاملة الأميركية.

وأضافت أن الرواية الإيرانية تغيّرت لاحقا، إذ ادّعت أن الحاملة "عادت إلى السطح بطريقة أشبه بالمعجزة" وغادرت ساحة المعركة بعد ما وصفته بـ"مواجهة صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية".

ونشرت القيادة الصور لإظهار أن الحاملة لا تزال تعمل بشكل طبيعي في المنطقة.